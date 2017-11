Pas les résultats escomptés pour les Stars de Dallas

En début de saison, plusieurs observateurs avaient prédit que les Stars de Dallas connaîtraient une très bonne saison, voire remporteraient le titre de la section Centrale de l’Association de l’Ouest de la LNH.

Après un peu plus du cinquième de la saison derrière nous, la formation de Ken Hitchcock est en milieu de peloton.

Lors des deux dernières saisons mortes, le directeur général de la formation texane, Jim Nill, avait pour mission de combler les lacunes défensives de son équipe. Après un échec à l’été 2016, Nill s’est repris avant la saison 2017-2018 en allant chercher, notamment, le gardien de but Ben Bishop, le défenseur Marc Methot et le joueur de centre qui excelle en zone défensive, Martin Hanzal.

À tout cela s’ajoute l’embauche de Hitchcock, qui a pour réputation de diriger des équipes efficaces défensivement.

Malgré tous ces changements, l’équipe est présentement au quatrième rang de la section Centrale en raison d’une fiche de 9-8-1, bonne pour 19 points, à huit points des meneurs, les Blues de St. Louis.

Pourtant, les Stars font partie de l’élite de la LNH dans les catégories statistiques défensives. Aucune équipe n’a accordé moins de tirs au but que les Stars, avec 28,7 tirs au but accordés par rencontre. Seuls les Sharks de San Jose et les Kings de Los Angeles offrent un meilleur rendement en désavantage numérique.

Avec 2,89 buts accordés par duel, les Stars sont en milieu de peloton.

De son côté, Bishop, même s’il semble loin de sa forme passée, a été correct avec un taux d’efficacité de ,908 et une moyenne de buts alloués de 2,67.

Bizarrement, c’est dans leur habilité à convertir des opportunités de marquer de catégorie A.

En 2015-2016, année où les Stars ont terminé au sommet du classement de l’Association de l’Est, la formation texane était une machine offensive. Malheureusement pour eux, les Stars ont baissé de régime en séries éliminatoires et la défensive n’a pu combler cette perte offensive.

Depuis deux saisons, les tentatives de tirs effectués a chuté dramatiquement, passant de 62,9 à 58,5.

Avec 2,83 buts marqués en moyenne par match, les Stars sont au 19e rang, et ce, malgré l’acquisition d’Alexander Radulov, qui est présentement sur une séquence de neuf matchs consécutifs avec au moins un point. Cependant, Jason Spezza n’a qu’un but en 38 tirs, Martin Hanzal n’a qu’un filet en 28 tentatives et Devin Shore n’a toujours pas fait scintiller la lumière rouge des buts.

Le pourcentage de réussite à 5 contre 5 des Stars n’est que de 6.5 % (avant le match de mardi). Si l’attaque ne se met pas à produire hors avantage numérique, les Stars pourraient être en difficulté.

Pour lire le texte orginal sur le site de The Hockey News: «The Stars Sacrificed Run-And-Gun for Stronger Defense, But It's Not Paying Off Yet»