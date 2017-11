Mathieu Betts à l'honneur

Le secondeur du Rouge et Or de l’Université Laval Mathieu Betts a été élu joueur défensif de la dernière semaine au football universitaire canadien, mercredi.

Betts a grandement contribué à la conquête de la Coupe Dunsmore par le Rouge et Or, samedi dernier, à la suite d'une victoire de 25-22 face aux Carabins de l’Université de Montréal.

L’athlète de 6 pi 3 po et 250 lb a réussi deux sacs du quart important dans la victoire. Il a également provoqué un échappé qui a éventuellement permis au Rouge et Or de prendre les devants 10-8 durant le premier quart.

Le secondeur s’est aussi illustré en exerçant une pression constante sur le quart-arrière des Carabins Samuel Caron.

Le porteur de ballon des Mustangs de Western Cédric Joseph a pour sa part été préféré au quart-arrière de l’Université Laval Hugo Richard pour le titre du joueur offensif de la dernière semaine.

Le botteur des Dinos de Calgary Niko DiFonte, qui a réussi un placement de 59 verges pour faire gagner son équipe à la dernière seconde, a quant à lui été sélectionné joueur par excellence des unités spéciales.

Le Rouge et Or croisera le fer avec les Dinos samedi prochain lors de la coupe Mitchell.