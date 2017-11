Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 14 novembre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Buffalo 4 – PITTSBURGH 5 (prolongation)

(prolongation) Columbus 2 – MONTRÉAL 1 (prolongation)

– MONTRÉAL 1 (prolongation) Dallas 3 – FLORIDE 4 (Tirs de barrage)

(Tirs de barrage) Washington 3 – NASHVILLE 6

Philadelphie 0 – MINNESOTA 3 (à voir dans la vidéo ci-dessus)

Arizona 1 – WINNIPEG 4

Vegas 2 – EDMONTON 8

Vancouver 3 – LOS ANGELES 2

Festival de blanchissages

Le gardien du Wild Devan Dubnyk a repoussé les 30 tirs dirigés vers lui pour réussir un troisième jeu blanc consécutif. C’est la deuxième fois qu’il réussit pareil exploit (25-29 octobre 2016).

Dubnyk devient le troisième gardien depuis 1967-1968 à réussir trois jeux blancs consécutifs à plus d’une occasion, rejoignant Brian Elliott (3 fois) et Roberto Luongo (2 fois), selon Elias Sports.

Dubnyk mène la LNH avec 18 blanchissages depuis sa première apparition avec le Wild le 15 janvier 2015. Nicklas Backstrom (28) a le plus de blanchissages dans l’histoire de l’organisation.

Les Oilers explosent

Connor McDavid (2B, 1A) a participé à trois des huit buts des Oilers dans un gain de 8-2 des siens face aux Golden Knights. C’est la première fois que les Oilers marquent huit buts ou plus dans une rencontre depuis le 5 décembre 2013 face à l’Avalanche (8-2).

McDavid a réussi trois points ou plus dans une rencontre pour la 18e fois de sa carrière. Il est au deuxième rang dans cette catégorie depuis 2015-2016, derrière Patrick Kane (21).

Les Oilers écrasent les Golden Knights - TVA Sports

Il y a eu sept parties de huit buts ou plus par une équipe cette saison dans la LNH.

Predators et Penguins ne ralentissent pas

Les Predators ont marqué quatre buts en première période pour défaire les Capitals et porter leur séquence de victoires à cinq. Les deux équipes ont marqué sept buts en deuxième période; il s’agit d’une troisième rencontre où les équipes marquent sept buts ou plus dans un engagement (TOR-NYR le 7 octobre, CGY-STL le 13 novembre).

Les Penguins sont revenus de l’arrière à trois reprises avant que Conor Sheary ne marque le but gagnant en prolongation. Les Penguins sont sur une séquence de six victoires à domicile. Sidney Crosby (1B, 1A) a amassé une aide sur le but gagnant. Il a de plus mis fin à une séquence de 11 rencontres sans but.

Des séquences qui se poursuivent

Alexander Radulov (Stars) et Anze Kopitar (Kings) ont obtenu au moins un point dans une neuvième rencontre consécutive.

Plus longues séquences de matchs avec au moins un point en 2017-2018:

11 parties : Steven Stamkos (4B, 17A) du 6 au 26 octobre

11 parties : Nikita Kuchervo (12B, 7A) du 6 au 26 octobre

9 parties : Josh Bailey (2B, 14A) du 15 octobre au 5 novembre

*9 parties : Alexander Radulov (5B, 8A) à partir du 26 octobre

*9 parties : Anze Kopitar (3B, 8A) à partir du 26 octobre

* séquence active

Matchs de mercredi