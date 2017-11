Les Vikings mécontents de voir Greg Olsen commenter leur rencontre

Les Vikings du Minnesota sont préoccupés par la présence du joueur blessé Greg Olsen, des Panthers de la Caroline, au sein du groupe d'analystes de FOX lors de la présentation de leur match de dimanche contre les Rams de Los Angeles.

Le directeur général des Vikings Rick Spielman s’est plaint à la NFL et à FOX puisqu’il juge inapproprié qu’un joueur des Panthers fasse partie de l’équipe de commentateurs. Olsen, qui est sur la touche en raison d’une blessure à un pied, pourrait jouer un rôle majeur lors d’une rencontre importante dans la course aux séries entre les Panthers et les Vikings, le 10 décembre prochain.

La formation du Minnesota a demandé à ce qu’Olsen commente une autre partie. Cette requête a cependant été rejetée, mais FOX et la NFL ont assuré les Vikings que l’ailier rapproché ne participera aux pratiques ou aux rencontres de la production en vue de cette partie. Il ne sera que dans le siège du commentateur, ce qu’a confirmé le principal intéressé qui a dit comprendre les préoccupations des Vikings.

«Je crois qu’après avoir clairement expliqué aux parties impliquées qu’il n’est pas question que j’assiste à une pratique ou à une rencontre de production, que je n’interviewerais pas les joueurs ou les entraîneurs, et que je n’irais pas dans les coulisses, tout le monde a alors mieux compris», a dit Olsen au site web de la NFL.

«Ce que je vais voir d’une cabine à un million de miles des airs ne sera pas différent de ce que nous verrons sur vidéo. Que j'observe la rencontre en direct ou sur vidéo, je ne crois pas que moi ou les Panthers allons en tirer un gros avantage», a-t-il ajouté.