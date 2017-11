Les Coyotes seraient accusés d'espionnage de leur personnel et d'obstruction syndicale

Des employés des Coyotes de l’Arizona auraient accusé l’équipe d’espionner le personnel, d’empêcher les travailleurs d’ériger un syndicat et de congédier des employés qui s’interrogent sur leur salaire, a rapporté The Arizona Republic mercredi.

Documents à l’appui, le média local a indiqué que le National Labor Relations Board (NLRB) américain, l’agence fédérale responsable des dossiers syndicaux au Sud de la frontière, a déclenché deux enquêtes sur les Coyotes depuis octobre 2016.

Une des deux enquêtes a pris fin quand la concession de la Ligue nationale de hockey (LNH) s’est entendue à l’amiable avec un employé. Les accusations comprenaient «des mesures disciplinaires et le congédiement de son employé» parce que celui-ci se serait plaint au nom d’autres employés à cause de «versements salariaux inadéquats.»

Toujours selon l'enquête, l’organisation créerait l’impression de «surveiller certaines activités concertées des employés», de «promulguer des directives discriminatoire trop larges» pour empêcher lesdites activités et de «menacer ses employés de représailles» parce qu’ils tiennent ces activités.



Les Coyotes nient toutes les allégations contre eux et se soumettront à une audience le 9 janvier prochain devant un juge du NLRB en lien avec la seconde enquête.



«Nous avons travaillé fort pour créer une excellente culture de travail pour plus de 100 employés, a déclaré l’avocat général des Coyotes, Ahron Cohen. Nous sommes fiers de cette culture, basée sur le respect et le traitement équitable de tous les employés. Toute allégation contraire n’est pas vraie.»