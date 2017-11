Les Canadiens ont réglé un problème

Les Canadiens de Montréal donnent beaucoup moins de chances de marquer de qualité aux formations adverses, croit l’expert de TVA Sports Patrick Lalime.

L’analyste des matchs de la Ligue nationale de hockey (LNH) et ancien gardien sur le circuit a constaté mercredi à l’émission #LavoieDubé que Charlie Lindgren est confronté à des situations généralement moins dangereuses que celles auxquelles Carey Price faisait face en début de saison, avant d’être forcé au repos à cause d’une blessure au bas du corps. À voir dans la vidéo ci-dessus.

L’analyse de Patrick Lalime

«On a quelques bons arrêts à faire et c’est ce que Charlie Lindgren donne aux Canadiens en ce moment, mais moins de lancers, moins de chances de marquer... À long terme, on devrait avoir du succès du côté des Canadiens. C’est plus simple devant le gardien.»