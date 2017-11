Le Dynamo mise sur ses joueurs honduriens

Comptant sur trois joueurs de l’équipe nationale du Honduras, le Dynamo de Houston était particulièrement attentif au résultat du match disputé contre l’Australie, mercredi, lors des qualifications de la Coupe du monde de soccer de 2018.

Si le Honduras n’a pu se qualifier à la suite d’une défaite de 3-1 subie à Sydney, le Dynamo a encouragé ardemment Alberth Elis, Romell Quioto et Boniek Garcia.

Elis est un joueur particulièrement important pour le Dynamo, lui qui a inscrit 10 buts en seulement 26 matchs pour Houston au cours de la récente campagne.

«L’équipe est meilleure quand Alberth Elis est sur le terrain, témoignait l’entraîneur-chef du Dynamo, Wilmer Cabrera, plus tôt cette saison. Il a 21 ans et impressionne avec cette vitesse, sa passion pour le jeu et ce désir de vaincre.»

Quioto, avec sept buts en 22 rencontres, contribue également à l’attaque du Dynamo. Garcia, qui n’a pas marqué cette saison, occupe pour sa part un rôle plus défensif.

Dans le carré d’as de la Major League Soccer, le Dynamo doit affronter les Sounders de Seattle, le mardi 21 novembre, lors du match aller de la finale de l’Ouest.