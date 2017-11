Harvey force la main

Publié aujourd'hui à 22h25

Mis à jouraujourd'hui à 22h28

Une nouvelle d'allure plutôt anodine a beaucoup fait réagir ce mercredi sur les réseaux sociaux.

L’entraîneur-chef de l’équipe de la LHJMQ, Dominique Ducharme, a dévoilé son gardien partant en vue du dernier match de la Série Canada-Russie CIBC.

Ducharme a annoncé que Samuel Harvey (2,32 et 0,924) sera devant le filet jeudi à Moncton.

Ça signifie donc qu’Evan Fitzpatrick (3,72 et 0,875), le gardien du Phoenix de Sherbrooke, devra se contenter d’un rôle de figurant.

Le gardien des Huskies hérite des deux départs contre les Russes. Fitzpatrick est laissé au bout du banc.

Soyons clairs : c’est plutôt inhabituel.

L’an dernier, Callum Booth était devant la cage d’Équipe LHJMQ à Chicoutimi et Evan Fitzpatrick était venu en renfort deux jours plus tard à Baie-Comeau.

Ce n’est jamais arrivé qu’un gardien du circuit Courteau soit d’office pour deux matchs complets dans la série contre la Russie.

Même en novembre 2014, où Zachary Fucale a été le gardien numéro un d’Équipe Canada junior un mois plus tard, il avait partagé le filet avec Philippe Desrosiers lors du passage des Russes en territoire québécois.



La déception doit être immense pour Fitzptrick, quatrième choix au total de l'encan midget en 2014 dans la LHJMQ et un choix de deuxième tour dans la Ligue nationale de hockey. Il a vécu la série l'an dernier et n'est pas en mesure de jouer cette année.



Voici ce qu’il faut comprendre :



1- Les performances de Samuel Harvey (depuis le début de la saison et celle du match de mardi) forcent les autorités de Hockey Canada à lui donner le filet pour un deuxième match consécutif;



2- Les performances d’Evan Fitzpatrick (depuis le début de la saison) ne lui permettent pas d’être un incontournable jeudi soir et encore moins d’être impliqué dans la course pour le camp final d’Équipe Canada junior en décembre;



3- Les décideurs canadiens veulent voir comment va se comporter Harvey avec un peu plus de pression, d’attentes et surtout, dans un match où l’enjeu sera plus important;



4- Samuel Harvey est peut-être en train de se mériter une invitation pour le camp final. Les gens de Hockey Canada veulent le tester une autre fois dans un match de calibre international. Sa dernière expérience du genre remonte à l'automne 2014 (moins de 17 ans);



5- Soyons honnêtes, outre Carter Hart, aucun gardien canadien n’a été impressionnant depuis deux semaines. Stuart Skinner et Dylan Wells n’ont pas su s’imposer dans la Série. Harvey l'a fait hier soir.

Le fin mot de l'histoire

La série Canada-Russie n’est pas une compétition d’étoiles où on saupoudre le temps d’utilisation pour récompenser les plus méritants.



C’est un événement mis sur pied par la Ligue canadienne de hockey et Hockey Canada pour former l’équipe nationale canadienne en vue du Championnat du monde junior.



Le Canada n’a remporté qu’une seule médaille d’or depuis huit ans au Mondial junior. La pression est forte et les décideurs veulent tout mettre en oeuvre pour prendre les meilleures décisions.



Dans le cadre du premier match à Charlottetown, la réponse de Joël Bouchard sur Drake Batherson résumait parfaitement l’état d’esprit qui règne chez les décideurs canadiens. Oui, l’attaquant des Screaming Eagles a marqué 17 buts et 34 points en 20 matchs depuis le début de la saison dans la LHJMQ.

«Un joueur peut avoir un bon coup de patin, de bonnes mains, un bon sens du jeu... Mais comment il va s'ajuster à la pression? Comment il va s'ajuster à un meilleur calibre de jeu, avec des joueurs supérieurs auxquels il est habitué de faire face. C'est ça qui est le plus difficile à évaluer. C'est ce qu'on veut voir de lui et des autres.» - Joël Bouchard

Avec une performance «ordinaire» de Samuel Harvey mardi, nous n’aurions peut-être jamais ces discussions. Il n’aurait pas été dans le filet dans le deuxième match. Le Bleuet de 19 ans a été solide et a forcé la main des décideurs.



On ne peut pas en dire autant d’Evan Fitzpatrick, qui a connu un début de saison très ordinaire avec le Phoenix de Sherbrooke.



La vérité, c’est qu’avec ses performances cette saison, Fitzpatrick a été chanceux d’être invité tout court.