Est-ce que Jacob De La Rose méritait un tir de pénalité, mardi soir, lorsque le gardien des Blue Jackets Sergei Bobrovsky a laissé tomber son bâton pour ensuite réaliser un arrêt spectaculaire à ses dépens?

Voyez la séquence en question dans la vidéo ci-dessus.

La question m’a été posée par monsieur Mario Laflamme sur Twitter.

@StephaneAuger15 Sur le 2 vs 1 hier, Bobrovski aurait-il pu avoir un 2min pour avoir "lancé" son bâton? Ça me donne l'impression qu'il a fait ça dans le but de couper la passe si jamais De La Rose avait repassé la rondelle à Shaw. Merci!