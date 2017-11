Danny Maciocia a réussi une partie de son mandat

Malgré l’élimination des siens, l’entraîneur-chef des Carabins de l’Université de Montréal Danny Maciocia peut garder la tête haute.

«Mon mandat, c’est plus que d’aller chercher une Coupe Dunsmore, c’est plus que ça», prononçait-il, la semaine dernière, avant même ce fameux match contre le Rouge et Or de l’Université Laval.

Maciocia était alors invité à commenter la mention d’honneur de la gouverneure générale attribuée au receveur de passes des Carabins Louis-Mathieu Normandin.

«Souvent, on dit qu’on passe à l’histoire quand on a remporté, par exemple, notre première Coupe Vanier, mais on passe aussi à l’histoire avec ce jeune-là grâce au prix qu’il vient de recevoir», avait indiqué l’entraîneur-chef.

Normandin a été l’un des huit étudiants-athlètes au Canada à former le Top 8 académique U SPORTS pour la dernière année. Celui qui rêve d'une grande carrière dans le domaine des finances a réussi à conserver une moyenne cumulative de 4 sur 4,3 à HEC Montréal.

«C’est extraordinaire de réaliser ça avec toutes les heures que tu dois passer à l’entraînement, dans la salle de musculation ou à faire des séances de vidéos, a poursuivi Maciocia. On parle de 25 heures par semaine de football. Ça, c’est l’horaire de l’athlète. On n’a pas encore parlé de l’autre aspect, celui de l’étudiant. D’obtenir ce prix-là dans ces circonstances, c’est une fierté non seulement pour l’individu, mais pour l’Université de Montréal au complet.»

«Personnellement, c’est quelque chose que je vais garder avec moi pour le restant de ma vie, a soutenu l’entraîneur-chef. Je peux dire que j’ai fait partie de tout ça avec la culture, la structure et l’équipe qu’on a en place. Ce n’est pas juste l’équipe de football, avec les entraîneurs, c’est l’encadrement académique et la vision de cette institution. L’alignement va du recteur jusqu’au personnel de soutien.»

Certes, la défaite de 25-22 des Carabins contre le Rouge et Or fait encore mal. Maciocia aura néanmoins réussi une partie de son mandat auprès de plusieurs étudiants et les succès académiques de Louis-Mathieu Normandin en sont un très bel exemple.