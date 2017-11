Carey Price: enfin une situation claire

Publié aujourd'hui à 15h57

Mis à jouraujourd'hui à 16h27

J'étais content de voir Carey Price s'adresser aux médias mardi. Pour moi, c'est important de le voir parler au monde et d'expliquer la situation dans laquelle il se retrouve.

Nous sommes en saison régulière, ne laissons pas planer le doute. J'aime quand c'est clair, c'est mieux pour lui, pour l'organisation, pour ses coéquipiers et pour les partisans.

Lorsqu'un joueur a une blessure à un genou comme celle de Price, il est souvent en mesure de revenir un peu plus rapidement, mais pour un gardien, c'est plus lent comme processus de guérison.

Ce n'est rien de grave, mais le genou est souvent sollicité et il doit s'assurer de ne ressentir aucune douleur avant de revenir au jeu. À mon avis, on pourrait voir Price revenir au jeu samedi le 25 novembre, contre les Sabres de Buffalo.

Déçu pour Zachary Fucale

Pour être honnête, j'ai été surpris de voir les Canadiens réclamer Antti Niemi au ballottage.

Je sais que Marc Bergevin a toujours aimé voir un vétéran avec un jeune, mais le Finlandais éprouve des difficultés depuis quelques années et dans son cas, le meilleur est passé.

J'aurais aimé voir Zachary Fucale obtenir un départ. Les Canadiens affronteront les Stars et les Predators en deux jours la semaine prochaine et c'est certain que le no 2 aura un départ.

Le Tricolore ne voulait sûrement pas envoyer Fucale contre les finalistes de la coupe Stanley ou la puissante attaque des Stars. Dans le cas de Niemi, il est juste de passage, il gardera ce match et peu importe sa performance, ce sera facile de le tasser ensuite.

Pour Fucale, rien n'est terminé. Il aura la chance d'être le no 1 avec le Rocket de Laval pendant ce temps-là et c'est important pour un jeune gardien comme lui. Ça fait partie du développement et ultimement ce sera bon pour lui.

Garder Charlie Lindgren à Montréal

Si Price revient au jeu avant Montoya, ce serait bien de garder Lindgren à Montréal au profit de Niemi.

Même si Lindgren ne garde pas souvent les buts d'ici le retour de Montoya, c'est bénéfique pour un jeune comme lui de regarder comment Price se prépare, mentalement et physiquement.

Lorsque j'étais gardien, j'aimais avoir cette chance. Et lorsque Montoya sera prêt à revenir au jeu, ce sera le temps de renvoyer Lindgren dans la Ligue américaine.

Ce ne sera rien contre Lindgren et ça ne lui enlèvera rien. Il s'est fait un nom, il a ouvert les yeux à travers la Ligue nationale de hockey. Il a montré ce qu'il était capable de faire et ça, ça n'a pas de prix.