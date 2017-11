Capitaine McDavid se lève

Connor McDavid a pris les choses en main, mardi soir, à Edmonton.

Le capitaine des Oilers a récolté trois points dans une victoire de 8-2 sur les Golden Knights de Vegas.

Son équipe a ainsi arrêté à deux sa courte série de défaites.

McDavid a marqué ses huitième et neuvième buts de la saison, dont un en supériorité numérique, en plus de participer au quatrième but des siens, l’œuvre de Matthew Benning.

Ryan Nugent-Hopkins a lui aussi réussi un doublé pour les Oilers.

Oscar Klefbom, Patrick Maroon et Mark Letestu ont inscrit les autres buts des gagnants.

La victoire est allée au dossier de Cam Talbot, auteur de 22 arrêts.

À l’autre bout de la patinoire, le Québécois Maxime Lagacé a cédé sept fois sur 29 tirs. L’autre but a été accordé par Dylan Ferguson. Il s’agit du cinquième gardien utilisé par les Golden Knights depuis le début de la saison, après Marc-André Fleury, Malcolm Subban, Oscar Dansk et Lagacé.