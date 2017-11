Un ancien joueur des Stampeders accusé de meurtre

Anthony McClanahan, un ancien secondeur des Stampeders de Calgary, a formellement été accusé du meurtre de sa femme par les procureurs du comté de Summit en Utah survenu le 6 novembre dernier.

Keri McClanahan, 29 ans, a été retrouvée dans son condominium dans une mare dans sang avec la gorge tranchée par un petit couteau-bracelet, dont la victime avait l’habitude d’avoir à son poignet, ont rapporté plusieurs médias dont le «Calgary Sun».

Elle avait également des lacérations au visage, au poignet, aux bras et sur le torse.

Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, les policiers ont vu l’ancien footballeur rampant au sol. Quand il a aperçu le limier, McClanahan s’est levé et a jeté l’officier au sol et il lui aurait dit «que lui, sa femme et son enfant ont été attaqués par deux ou trois hommes» sans toutefois donner l’emplacement de sa femme.

McClanahan, 46 ans, avait été arrêté le 12 octobre pour avoir enlevé son garçon de huit ans. Le 3 octobre, il s’était rendu, en Arizona, à l’école du gamin sans la permission de la mère et il aurait voyagé à travers les États de l’Utah et du Nevada.

Dans une vidéo, il s’était excusé à toutes les personnes à qui il avait pu causer des torts. Dans sa vidéo, il a déclaré «je travaille sans arrêt parce que j’ai peur de dormir la nuit, parce que quand je dors, j’ai mal à la tête et j’ai envie de frappé un autre quart-arrière. En raison de ma santé actuelle, je ne peux même pas prendre soin de mon fils et j’ai besoin de quelqu’un pour s’occuper de moi.»

Il a joué pour les Stampeders de Calgary dans la Ligue canadienne de football de 1995 à 1998. Les Stampeders ont remporté la coupe Grey en 1998, mais McClanahan s’était blessé en milieu de saison.