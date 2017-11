Ryan Fitzpatrick encore aux commandes de l’attaque

Les Buccaneers de Tampa Bay enverront de nouveau le quart-arrière Ryan Fitzpatrick dans la mêlée, dimanche, lorsqu’ils affronteront les Dolphins de Miami.

Selon le site NFL.com, le vétéran remplacera le pivot régulier Jameis Winston, encore aux prises avec une blessure à l’épaule. La date de retour au jeu de Winston demeure indéterminée.

Ancien des Rams de St. Louis, des Bengals de Cincinnati, des Bills de Buffalo et des Jets de New York, Fitzpatrick a disputé la dernière rencontre des siens, menant ceux-ci vers une victoire de 15-10 aux dépens des Jets, dimanche. Il a complété la moitié de ses 34 passes pour des gains de 187 verges, un touché et une interception.

Tampa Bay affiche un dossier de 3-6 et occupe le dernier rang de la section Sud de l’Association nationale.