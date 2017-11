Canadiens: une guérison plus lente pour Carey Price

Le gardien des Canadiens Carey Price a fourni des explications au sujet de sa blessure au bas du corps, mardi, en marge de l’entraînement de l’équipe.

«La blessure est plus longue (à guérir) que prévu en raison de ma position», a notamment mentionné l’athlète de 30 ans, en fin de matinée.

Il ne s’agirait toutefois pas de la même blessure qui l’a forcé à rater la majeure partie de la saison 2015-2016. Le portier a également mentionné qu’il ne s’agit pas d’un problème grave.

Price n’a pas patiné lors de l’entraînement de mardi. Son dernier match remonte au 2 novembre dernier, alors que le CH s’était incliné 6-3 devant le Wild au Minnesota. C’est d’ailleurs lors de la séance d’échauffement précédent cette rencontre qu’il se serait blessé. Il a été surpris de ressentir de la douleur le lendemain matin.

Le numéro 31 a affirmé que le jeu solide de son remplaçant, Charlie Lindgren, fait en sorte qu’il ne précipite pas son retour. Toutefois, si le CH devait disputer un match de séries ce soir, il serait «absolument» de retour au jeu.

Ayant foulé la glace récemment en compagnie de l’instructeur des gardiens Stéphane Waite, Price croit que demeurer inactif au cours des jours à venir l’aidera dans sa progression, puisque la situation reste la même comparativement à la semaine passée.

Le gardien a maintenu une fiche de trois victoires et sept défaites cette saison, en plus d’un revers en prolongation.

