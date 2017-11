Antti Niemi, pour assurer ses arrières

Les Canadiens ont obtenu le gardien Antti Niemi au ballottage en guise de police d’assurance, a indiqué le directeur-général du club, Marc Bergevin, mardi.

Carey Price est encore blessé pour un certain temps et son adjoint, Al Montoya, a récemment subi une commotion cérébrale. Le CH devait alors se débrouiller avec Charlie Lindgren et Zachary Fucale, deux jeunes gardiens, et Bergevin a choisi d’agir.

«En ce moment, on a deux jeunes gardiens en Charlie et Zach, a-t-il mentionné, en début d’après-midi. Avec Montoya, une commotion, ça peux être deux semaines ou trois mois, je n'en ai aucune idée. On a eu la chance d'aller chercher un vétéran au ballottage. Avec la situation avec Al, on voulait protéger l'organisation dans les filets.»

Niemi, qui a 34 ans, en sera déjà à une troisième équipe cette saison. Marc Bergevin le connaît bien pour l’avoir côtoyé dans l’organisation des Blackhawks de Chicago il y a plusieurs années.

«Il n’est plus le gardien qu'il était il y a sept ans quand on gagné la coupe à Chicago», a tempéré Bergevin.

«Stéphane (Waite, entraîneur des gardiens) le connaît bien. Il nous apporte de la profondeur», a ajouté le directeur général.

Résumé du point de presse de Bergevin.

1. Niemi = police d'assurance, expérience

2. Price = une blessure on ne sait jamais vraiment la durée — Marc-André Perreault (@MA_PerreaultTVA) 14 novembre 2017

3. Pas la même blessure qu'il y a 2 ans

4. Montoya commotion = impossible à évaluer

5. Fucale n'a pas d'expérience NHL donc pas une option — Marc-André Perreault (@MA_PerreaultTVA) 14 novembre 2017