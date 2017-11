Milos Raonic et son entraîneur: c’est fini

Le joueur de tennis canadien Milos Raonic et son entraîneur Riccardo Piatti ont mis fin à leur association professionnelle.

L'entraîneur a lui-même annoncé le tout, mardi. L’homme de 59 ans a mené son ancien protégé vers le troisième rang mondial de l’ATP. L’Ontarien a notamment disputé la finale du tournoi 2016 de Wimbledon, où il s’est incliné devant le Britannique Andy Murray.

Cependant, la campagne 2017 a été plus difficile pour le puissant serveur qui est ennuyé par de nombreuses blessures. Il a chuté au 24e échelon en vertu d’une fiche de 29-12 et n’a pas disputé de tournoi depuis celui de Tokyo au début du mois d'octobre.

«Après quatre ans durant lesquels nous avons travaillé ensemble, notre relation a pris fin, a écrit Piatti sur son compte Twitter. Ce fut un parcours formidable, mais il est temps pour moi de vivre de nouvelles aventures et de nouveaux défis. Je chérirai toujours le temps passé avec Milos et je me souviendrai des exploits que nous avons accomplis ensemble.»

L’Italien a supervisé plusieurs joueurs au cours de sa carrière d’instructeur, dont Novak Djokovic et Richard Gasquet. Quant à Raonic, touché au mollet, son retour à la compétition est prévu à la fin décembre, dans le cadre d’un événement de démonstration à Abou Dabi.