Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 13 novembre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Dallas 1 – CAROLINE 5 (à voir dans la vidéo ci-dessus)

St. Louis 4 – CALGARY 7

Un premier tour du chapeau pour Teravainen

L’attaquant Teuvo Teravainen (3B, 1A) a réussi le premier tour du chapeau de sa carrière grâce à trois buts en 7:05 en troisième période pour aider les Hurricanes à porter à cinq leur séquence de matchs avec au moins un point. Il s’agit du 12e tour du chapeau naturel de l’histoire de l’organisation des Hurricanes/Whalers et le premier depuis celui d’Eric en décembre 2010, selon Elias Sports.

Seul Ray Whitney a réussi un tour du chapeau naturel plus rapidement que Teravainen. Whitney avait réussi l’exploit en 1:40 en février 2007 contre les Bruins.

Le tour du chapeau naturel de Teravainen est le cinquième du genre cette saison dans la LNH.

Les Flames l’emportent

Les Flames ont comblé un déficit d’un but à deux reprises en 57 secondes en troisième période pour ensuite marquer trois filets consécutifs en route vers une victoire face au Wild.

Les Flames ont marqué au moins six buts dans deux rencontres consécutives pour la première fois depuis mars 2015, selon Elias Sports. Ils deviennent la sixième équipe cette saison à réussir l’exploit.

Les Flames et le Wild ont marqué à sept reprises en troisième période. C’est la deuxième fois cette saison qu’autant de but ssont marqués dans un engagement. Les Maple Leafs (5) et les Rangers (2) avaient réussi ce fait d’armes en première période le 7 octobre dernier.

Johnny Gaudreau (1B, 1A) a porté à sept sa séquence de matchs avec au moins un point. Il est maintenant au troisième rang du classement des pointeurs de la LNH, à égalité avec Jaden Schwartz (24 points).

Fin de match enflammée entre les Blues et les Flames! - TVA Sports

Et de huit pour «Radu»

L’attaquant des Stars Alexander Radulov a marqué un but pour porter à huit sa séquence de matchs avec au moins un point. Mike Hoffman, des Sénateurs, et Anze Kopitar, des Kings, ont également sur une séquence du genre.

Matchs de mardi

Buffalo @ Pittsburgh (19h00)

Columbus @ Montréal (19h30)

Dallas @ Floride (19h30)

Washington @ Nasvhille (20h00)

Philadelphie @ Minnesota (20h00)

Arizona @ Winnipeg (20h00)

Vegas @ Edmonton (21h00)

Vancouver @ Los Angeles (22h30)

Zucker en feu

L’attaquant du Wild Jason Zucker tentera de porter à quatre sa séquence de matchs avec au moins un but (6 buts en trois parties) face aux Flyers, mardi. Zucker a marqué les six derniers buts du Wild, datant au 8 novembre contre les Maple Leafs. C’est un record d’organisation.

Le record de la LNH est de sept buts, réussi par Cy Denneny du 28 février au 7 mars 1921 (avec les Sénateurs) et Brian Noonan du 27 au 29 décembre 1991 (avec les Blackhawks).

Seulement deux autres joueurs autres que Zucker ont marqué six buts consécutifs de son équipe depuis Noonan, soit Glen Murray (2004 avec les Bruins) et Sergei Fedorov (1996 avec les Red Wings).

Une cinquième de suite pour les Preds?

Les Predators tenteront de remporter une cinquième victoire consécutive alors qu’ils accueilleront les Capitals.