Les Oilers acquièrent Michael Cammalleri

Les Oilers d'Edmonton acquièrent Michael Cammalleri des Kings en retour de Jussi Jokinen, a rapporté le réseau Sportsnet mardi avant la confirmation des deux équipes.

C’est un (autre) nouveau départ pour Cammalleri, qui avait signé un contrat d’un an d’une valeur de 1 million $ à titre de joueur autonome avec les Kings à l’été.

L’ancien des Canadiens de Montréal a inscrit trois buts et quatre aides en 15 rencontres à L.A., la formation du début de sa carrière. En effet, l’Ontarien fut un choix de deuxième tour des Kings au repêchage de la LNH en 2001 et y a passé ses cinq premières saisons. En 2006-2007, il a connu une campagne de 34 buts, puis son régime a baissé en 2007-2008.

@EdmontonOilers trade for Mike Cammalleri. @NHL Jussi Jokinen goes the other way. — Nick Kypreos (@RealKyper) 15 novembre 2017



Les Flames ont par la suite acquis Cammalleri en retour de deux choix au repêchage. À Calgary, il a inscrit 39 buts et 82 points avant de se joindre aux Canadiens, avec lesquels il a passé deux saisons et demie. On se souviendra de l’échange en plein match qui l’avait renvoyé chez les Flames au début de 2012.



Le vétéran de 35 ans totalise 290 buts et 330 aides pour 620 points en 855 matchs depuis le début de sa carrière avec les Kings, les Flames, les Canadiens, mais aussi les Devils du New Jersey (2014 à 2017).

De son côté, Jokinen a pris part à 14 rencontres avec les Oilers cette année. Le Finlandais de 34 ans a obtenu une seule mention d’aide et elle semble bien loin l’année où il avait marqué 30 buts avec les Hurricanes de la Caroline, en 2009-2010.