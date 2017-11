Les gradins seront remplis à Houston

Le Dynamo de Houston a annoncé que tous les sièges pour le match aller de la finale de l’Association de l’Ouest contre les Sounders de Seattle avaient été vendus.

Selon ce que rapporte le site de la Major League Soccer (MLS), les partisans intéressés à se procurer des billets pour cette rencontre prévue le 21 novembre au BBVA Compass Stadium devront se rabattre sur une place debout.

«C’est un moment excitant pour notre organisation, notre public et notre ville, a commenté le président de l’équipe texane, Chris Canetti, dans un communiqué. Nous souhaitons profiter du plus gros avantage du terrain possible et avec plus de 22 000 spectateurs qui chanteront et appuieront le Dynamo, nous savons que ce sera le cas.»

Pourtant, Houston a peiné à attirer les amateurs au stade cette saison. D’après le site soccerstadiumdigest.com, le club a pris le 17e rang de la ligue (sur 22) avec une foule moyenne de 17 500 personnes par rencontre locale. L’Atlanta United FC a dominé avec 48 200 spectateurs, tandis que l’Impact de Montréal (20 046) a fini au 11e échelon à ce chapitre.