Les Giants sont incapables de finir leurs jeux, selon Ben McAdoo

Visé par les médias locaux qui évoquent son congédiement possible, l’entraîneur-chef des Giants de New York, Ben McAdoo, croit que ses hommes manquent de constance et sont peu convaincants sur certains jeux.

À sa deuxième campagne à la barre de l’équipe, McAdoo vit l’enfer. Sa troupe n’a remporté qu’un de ses neuf matchs cette année, étant humiliée 51-17 à domicile par les Rams de Los Angeles, le 5 novembre, avant de s’incliner 31-21 devant les faibles 49ers de San Francisco, dimanche.

«Sur les vidéos, l’élément décevant est ce manque de désir de terminer les jeux sur une base régulière, a déclaré le pilote au quotidien Newsday. Ce n’est pas un seul joueur et ce ne sont pas tous les jeux. Parfois, on semble attendre que quelqu’un d’autre fasse le travail à notre place au lieu de régler le cas soi-même.»

À ce sujet, l’instructeur a été questionné sur la performance du demi de coin Janoris Jenkins, battu sur certains longs jeux des Niners, dimanche. Il a répondu que le joueur concerné «devait élever sa volonté de finir ses jeux».

Lundi, les propriétaires des Giants, John Mara et Steve Tisch, ont spécifié par voie de communiqué que McAdoo allait obtenir la chance de compléter la campagne comme entraîneur-chef, mais que le rendement du club lors des deux dernières semaines était inacceptable.