Fin de match de fous entre les Blues et les Flames!

Le pointage bloqué à 2-2 après deux périodes laissait présager une fin de rencontre âprement disputée, lundi à Calgary...

Mais à ce point? Les Flames ont inscrit cinq buts lors du dernier vingt pour venir à bout des Blues de St. Louis au compte de 7-4.

Sam Bennett avait commencé par donner les devants aux Albertains avec son premier but de la saison avec une quinzaine de minutes à jouer à la rencontre. Passé la mi-période, la rencontre s’est enflammée. Alexander Steen a créé l’égalité; 45 secondes plus tard, Micheal Ferland redonnait l’avance aux Flames... douze secondes avant que l’inévitable Vladimir Tarasenko n’inscrive son deuxième but de la rencontre et ne ramène tout le monde à la case départ.

C’est là que les hôtes ont mis leur pied à terre et insisté, avec trois buts lors des dernières 5 min 31 s de jeu. Kris Versteeg, Johnny Gaudreau et Michael Frolik (dans un filet désert), ont délivré les Flames (10-7-0, 20 points) et leur ont permis d’aligner un deuxième gain.

Tarasenko avait ouvert la marque en première période, mais Mark Jankowski a répliqué deux fois plutôt qu’une dans l’engagement. Il a d’ailleurs reçu une aide de l’éminent Jaromir Jagr sur son deuxième but. L’attaquant des Blues (13-5-1, 27 points) Jaden Schwartz, tout feu tout flamme depuis le début de la saison, a compté en supériorité numérique avant la fin du premier tiers son 10e but de la saison, portant la marque à 2-2.

Blessé, Mike Smith n’est pas revenu devant le filet des Flames en deuxième période après avoir fait face à neuf tirs et a été remplacé par Eddie Lack, qui a cédé deux fois sur 15 lancers pour le reste de la partie. De l’autre côté de la glace, Jake Allen a flanché six fois sur 36 tentatives adverses.