Eriksen envoie le Danemark à la Coupe du monde

Le Danemark tient son idole. Christian Eriksen, d'un triplé magnifique, a qualifié son pays pour le Mondial-2018, éliminant dans le même temps l'Irlande, dépassée mardi à Dublin lors du dernier barrage retour de la zone Europe (5-1).

Deux frappes enroulées depuis les 16 mètres, puis une troisième surpuissante pour terminer le travail: le meneur de jeu de Tottenham a nettoyé presque toutes les lucarnes de l'Aviva Stadium pour permettre au Danemark de disputer sa 5e Coupe du monde (après 1986, 1998, 2002 et 2010).

Déjà coqueluche dans son pays, Eriksen s'est mué mardi en héros du peuple danois, qui s'octroie le dernier ticket en jeu de la zone Europe, alors que les Scandinaves ne s'étaient même pas qualifiés pour l'Euro-2016 en France.

L'Irlande, elle, reste maudite. Présente, et attrayante lors de l'Euro, notamment grâce à la ferveur de ses supporters, la sélection de Martin O'Neill ne verra pas sa 4e Coupe du monde, échouant pour la 4e fois consécutive.

Maudite, car sur les quatre derniers éliminatoires, les "Boys in Green" ont raté le coche deux fois sur un barrage retour, après l'élimination cruelle de 2010 venue d'un but marqué après une main non sifflée de Thierry Henry contre la France.

Maudite surtout, car cette sélection irlandaise pouvait y croire après avoir ramené un important match nul de Copenhague samedi (0-0).

Mais le match aller, dominé par des Danois sereins sans être impressionnants, n'avait sans doute que trop peu permis d'entrevoir toute l'étendue du talent de l'effectif scandinave.

Les Pione Sisto, Yussuf Poulsen, Nicolai Jorgensen et surtout le bijou Eriksen n'avaient en effet pas encore été poussés dans leurs retranchements.

Ils l'ont été très vite, dans un Aviva Stadium bouillant d'entrée de match. Après un coup franc lointain, Shane Duffy venait conclure de la tête devant Kasper Schmeichel une action défensive calamiteuse des Danois (6e).

Piqués au vif, ceux-ci réagissaient sur un corner joué à deux, Sisto servait Andreas Christensen, dont la frappe touchait le poteau puis le malheureux Cyrus Christie qui concédait le but contre son camp (29e).

Le spectacle Eriksen pouvait commencer. Transparent jusque-là, la star de Tottenham utilisait d'abord sa patte droite sur une contre-attaque (32e), puis son pied gauche au retour des vestiaires (63e), avant d'envoyer un boulet de canon dans la lucarne (74e), son 11e but dans les éliminatoires.

Le penalty de Nicklas Bendtner (90e) était ensuite anecdotique, mais accentuait la leçon offensive infligée aux Irlandais par les hommes d'Age Hareide.