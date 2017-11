Coupe Davis: France et Belgique dévoilent leur équipe

Le capitaine de l'équipe de France Yannick Noah a retenu mardi six joueurs pour la finale de la Coupe Davis contre la Belgique du 24 au 26 novembre à Villeneuve d'Ascq: Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert comme titulaires, Richard Gasquet et Julien Benneteau comme «remplaçants».

Cette sélection n'est pas encore définitive puisque le capitaine Noah a la possibilité de remplacer deux de ses quatre titulaires en cas de blessure ou méforme d'ici le jour du tirage au sort prévu à la veille de la finale, le jeudi 23 novembre.

«Je prendrai ma décision le plus tard possible concernant l'équipe définitive», a prévenu Noah au centre national d'entraînement, près de Roland-Garros.

Le capitaine tricolore a reconduit les mêmes titulaires que lors de la demi-finale remportée mi-septembre à Villeneuve-d'Ascq contre la Serbie, avec Tsonga et Pouille en N.1 et N.2 des simples et le tandem Mahut-Herbert pour le double.

«Notre équipe de double est solide et motivée. Elle a répondu à nos attentes depuis quelques rencontres», a expliqué Noah.

«Julien (Benneteau) n'est vraiment pas loin, il nous a surpris et s'est surpris lui même, a-t-il précisé. Il a fait un tournoi magnifique (à Paris). Il est prêt à rentrer si besoin.»

Noah a aussi estimé que Gasquet, ralenti cette saison par des pépins physiques (appendicite, dos), était une alternative crédible.

«Quand il capable d'enchaîner du travail et des heures (d'entraînement), Richard a la possibilité de récupérer rapidement son niveau. C'est déjà un autre joueur», a-t-il souligné.

Les Français, qui briguent un dixième Saladier d'argent, doivent rallier en fin de journée le Nord pour débuter leur stage de préparation à Marcq-en-Barœul.

La Belgique a entamé sa préparation lundi à Uccle sans son chef de file David Goffin (8e mondial), engagé au Masters, à Londres.

La Belgique emmenée par David Goffin

Johan Van Herck, le capitaine de la Belgique, a dévoilé une sélection sans surprise, emmenée par David Goffin, 8e joueur mondial, pour la finale de la Coupe Davis face à la France, du 24 au 26 novembre à Lille, sur surface dure en salle.

Outre Goffin, en forme et qui vient de battre lundi soir un Rafael Nadal certes amoindri au Masters, Steve Darcis (76e mondial), Ruben Bemelmans (106e), Arthur De Greef (174e), et Joris De Loore (279e comme réserviste), ont été retenus.

Johan Van Herck effectuera son choix en dernière minute, laissant «toutes les options ouvertes», a-t-il confié en conférence de presse mardi à Uccle (centre) où les Belges, sauf David Goffin engagé au Championnat de fin de saison de Londres, sont en stage toute cette semaine.

Les interrogations concernent surtout le double et l'état de santé de Steve Darcis, blessé au coude depuis plusieurs semaines.

«Il s'entraîne physiquement le matin et joue deux heures l'après-midi, comme tout le monde. Son coude va bien», a toutefois rassuré Johan Van Herck.

Le capitaine a estimé que la victoire de Goffin sur Nadal était «un très bon message pour tout le monde».

La Belgique disputera sa deuxième finale en trois ans après celle perdue en 2015 à Gand face à la Grande-Bretagne d'Andy Murray.