Conor Sheary procure la victoire aux Penguins

L’attaquant des Penguins Conor Sheary a complété une super mention d’aide de son capitaine Sidney Crosby lors de la période de prolongation pour ainsi procurer à son équipe une victoire par la marque de 5-4 face aux Sabres de Buffalo, mardi à Pittsburgh.

Il s’agissait du deuxième filet de la rencontre pour Sheary.

Crosby a pour sa part touché la cible en fin de deuxième engagement pour ainsi mettre fin à une disette de 11 parties sans avoir trouvé le fond du filet.

Les attaquants Patric Hornqvist et Phil Kessel ont également terminé la rencontre avec une récolte de un but et une mention d’aide.

Devant la cage, le gardien Matt Murray a cédé quatre fois sur 32 lancers.

Les Penguins n’ont jamais réussi à prendre les devants durant les trois premières périodes.

Du côté des Sabres, le premier trio composé de Jack Eichel, Evander Kane et Sam Reinhart a mené la charge. Les trois attaquants ont chacun inscrit un but. Reinhart a pour sa part terminé la partie avec une récolte de trois points.

Le Québécois Benoît Pouliot a été l’autre marqueur pour les visiteurs.

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal Nathan Beaulieu a terminé la joute avec un différentiel de -2.

Le gardien Robin Lehner a bien fait dans la défaite en repoussant 40 des 45 rondelles dirigées vers lui.

Les Sabres reprendront l’action vendredi face aux Red Wings, à Detroit. Les Penguins seront quant à eux de passage à Ottawa jeudi pour y affronter les Sénateurs.