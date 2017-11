Canadiens: le remède pour Carey Price

L'analyste-hockey de la chaîne TVA Sports José Théodore, dans sa chronique dans le Journal de Montréal mardi, aimerait que le Tricolore soit plus transparent quant à l'état de santé de Carey Price.

«J’aimerais que le Canadien soit plus transparent sur l’état de santé de Carey Price, mais je suis convaincu que le meilleur remède à son état mental et à sa confiance se nomme Charlie Lindgren, a souligné Théodore. Si j’étais à la place de Price, j’aurais hâte de revenir au jeu et j’aurais du feu dans les yeux.

«Les choses changent vite dans le hockey et Lindgren s’impose. Il a du cran, il sait que la porte est ouverte et il en a profité pour voler deux matchs en une semaine, soit celui à Chicago où le Canadien n’avait pas gagné en 15 ans, ainsi que celui contre les Sabres, samedi au Centre Bell.

«Les joueurs du Canadien m’ont grandement déçu contre les Sabres, mais ils se sont réveillés en troisième période et c’est Lindgren qui a gardé le match à leur portée comme il l’avait fait à Chicago. Je ne veux pas m’emballer après seulement quatre matchs, mais j’adore ce que je vois de Lindgren et il change la donne.

«On a toujours dit que les succès du Canadien passaient par Price, mais visiblement, Lindgren représente une belle option pour l’entraîneur Claude Julien. On sait bien qu’il ne sortira pas Price de Montréal, mais il apporte une nouvelle énergie, un nouveau souffle à l’équipe.

«Comme Al Montoya est sur le carreau avec une commotion cérébrale, Lindgren est le choix évident pour l’instant, mais lorsque Price reviendra au jeu, les choses seront différentes. Pour une première fois depuis le départ de Jaroslav Halak à l’été 2010, Price aura enfin un adjoint capable de lui mettre de la pression.

«Lindgren semble avoir plus de potentiel que les autres auxiliaires de Price comme Alex Auld, Peter Budaj, Dustin Tokarski, Mike Condon et Al Montoya qui n’ont jamais été une menace pour Price. Un peu comme Condon, Lindgren fait ses débuts dans la ligue, mais il le fait avec tellement d’éclat et de détermination qu’il passe un message à bien du monde, dont l’état-major du Canadien.»

Lindgren doit rester

«Une chose est évidente, a continué Théodore. Lindgren devra rester à Montréal, même lorsque Price et Montoya seront en santé. On sait que Price retrouvera ses moyens un jour et le Canadien aura plus de chances de gagner avec un duo Price-Lindgren qu’un duo Price-Montoya.

«D’ailleurs, jusqu’à présent, le gardien qui a offert les meilleures performances a été Lindgren. Les statistiques ne mentent pas. Lindgren présente une moyenne de buts alloués de 1,24 alors que les deux autres sont à 3,77.

«Si Julien dirige au mérite, Montoya devra éventuellement être cédé à Laval, même au risque de le perdre au ballottage.»

Price agacé?

«Si j’étais Carey Price, je me sentirais un peu agacé par toutes les louanges qui pleuvent à l’endroit de Lindgren, dont ceux du capitaine, Max Pacioretty, qui dit adorer la combativité du jeune gardien, autant dans les matchs que dans les entraînements, a confié Théodore. C’est presque une flèche à l’endroit de Price. Les joueurs aiment jouer pour Lindgren.

«Rien ne dérange Price, semble-t-il, et je vous disais dans cette chronique que je me demandais où était son bouton de panique. Je sens qu’on va bientôt le savoir.

«Toute cette vague Lindgren devrait fouetter Price et c’est pour ça que je dis que Lindgren est probablement le meilleur remède et le plus beau cadeau qui pourrait arriver à Price et au Canadien.

«De plus, gagner sans Price, ça doit faire du bien aux hommes de Claude Julien.

Encore des secrets

«Je vous avoue que je n’en peux plus des secrets du Canadien, a terminé Théodore. Si Price est blessé pour deux ou trois semaines, qu’on le dise, point. C’est bizarre qu’il s’entraîne avec Stéphane Waite, mais qu’il ne puisse s’entraîner avec l’équipe. On a déjà vu ce film-là.»