Les chandails du Match du centenaire dévoilés

Le Canadien de Montréal a dévoilé, mardi, son chandail en prévision du Match du centenaire, qui aura lieu à la Place TD d'Ottawa, contre les Sénateurs, le 16 décembre prochain.

La veille, le Tricolore avait suscité l’intérêt ses partisans avec un aperçu du chandail. Celui-ci est de couleur blanche et arbore le logo de l’équipe qui comprend une teinte argentée évoquant la coupe Stanley. La teinte en question orne également le col et les manches.

«Cette couleur donne au chandail un look brillant et métallique jamais vu auparavant sur le chandail des Canadiens», peut-on lire sur le site de l’organisation.

Pour leur part, les Sénateurs ont également dévoilé le chandail qu'ils porteront pour cette occasion spéciale. Il est de couleur rouge, mais des barres noire et blanche se trouvent au milieu du dossard et sont recouvertes d’une gigantesque lettre O.

A look at the #Sens #NHL100Classic jersey that the team will wear on December 16th against the Canadiens.



