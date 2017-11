ATP: Jack Sock triomphe de Marin Cilic à Londres

L'Américain Jack Sock, numéro 9 mondial, a obtenu mardi sa première victoire au Championnat de fin de saison de Londres en dominant en trois manches 5-7, 6-2, 7-6 (4) le Croate Marin Cilic, numéro 5 mondial, et a ainsi conservé ses chances d'accéder aux demies-finales.

«J'aime beaucoup jouer ici, devant mes fans, je me sens comme à la maison, a réagi Jack Sock après sa victoire. Avec cette victoire, je reste en vie dans le tournoi», a-t-il ajouté.

Entre deux joueurs qui avaient chacun perdu leur premier match de la phase de poule, la victoire était essentielle pour éviter une élimination à l'issue du premier tour.

Dans ce duel de serveurs peu en réussite (63% de premières balles pour Cilic, 59% pour Sock), la première manche s'est jouée à quelques détails. À 5-5, Marin Cilic parvenait à écarter une balle de break avec un gros coup de pouce du filet. Il prenait sa chance et concluait le set sur le service de son adversaire, grâce notamment à un bon jeu en retour.

Dans la deuxième manche, Jack Sock faisait parler son toucher de balle, en plus de sa puissance en coup droit: il tentait (et réussissait) plusieurs amorties, qui lui permettaient de se détacher rapidement 4-1. Il remportait finalement le set sur un as.

Distancé au début du troisième set, l'Américain parvenait à recoller de 0-3 à 3-3. Les deux joueurs se rendaient coup pour coup jusqu'au jeu décisif. Mené 4 points à 2, Jack Sock alignait cinq points d'affilée, pour finalement s'imposer après 2h28 de jeu.

Le second match de la journée oppose en soirée (20h00 GMT) l'Allemand Alexander Zverev, numéro 3 mondial, au Suisse Roger Federer, numéro 2.