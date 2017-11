Shanshan Feng écrit l’histoire en Chine

Forte de son triomphe au tournoi Blue Bay le week-end dernier, la Chinoise Shanshan Feng a pris possession du premier rang du classement mondial chez les femmes, lundi, ce qui constitue une première pour un joueur de ce pays, circuits féminin et masculin confondus.

Feng, qui compte neuf victoires en carrière à la LPGA, a ainsi dépassé les Sud-Coréennes Sung Hyun Park et So Yeon Ryu. Le top 5 est complété par l’Américaine Lexi Thompson et In Gee Chun, également de la Corée du Sud.

L’Ontarienne Brooke M. Henderson reste en 13e place, tandis que sa compatriote Alena Sharp est 102e. Les Québécoises Maude-Aimée LeBlanc et Anne-Catherine Tanguay ont toutes deux chuté de quatre rangs, de sorte qu’elles se retrouvent 257e et 361e respectivement.

Johnson encore en tête

Chez les hommes, les Américains Dustin Johnson, Jordan Spieth et Justin Thomas monopolisent encore les trois premiers échelons. Le Japonais Hideki Matsuyama et l’Espagnol Jon Rahm suivent.

Le meilleur Canadien demeure Adam Hadwin, en baisse de deux places. Graham DeLaet, Mackenzie Hughes, Nick Taylor et Austin Connelly sont dans l’ordre 109e, 129e, 181e et 200e.