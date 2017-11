Nicolas Beaudin l’étoile de la LHJMQ

Le défenseur des Voltigeurs de Drummondville Nicolas Beaudin a été nommé le joueur de la dernière semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), lundi.

L’arrière de 18 ans a récolté deux buts et quatre mentions d’aide en deux joutes seulement. Il domine d’ailleurs les joueurs évoluant à la ligne bleue avec 21 points cette saison.

Beaudin a touché la cible une fois dans une défaite de 5-3 aux mains du Titan d’Acadie-Bathurst, vendredi, avant d’amasser cinq points pour mener les siens vers un gain de 7-4 contre les Foreurs de Val-d’Or; à cette occasion, il a inscrit quatre aides. Le gaucher a conclu le week-end avec un différentiel de +6.

Le gardien des Wildcats de Moncton Mark Grametbauer et l’attaquant de l’Armada de Blainville-Boisbriand Alex Barré-Boulet font partie des joueurs ayant été considérés pour le titre hebdomadaire. Le premier a gagné ses deux rencontres, alors que le second a accumulé deux buts et trois aides.