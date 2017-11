Geoff Molson espère toujours obtenir un match extérieur à Montréal

Le président et propriétaire des Canadiens, Geoff Molson, espère toujours parvenir à organiser un match extérieur à Montréal.

L’homme d’affaires, qui s’est adressé aux médias lundi lors de la collecte de sang organisée par les Canadiens au Centre Bell, aurait bien aimé en obtenir un pour le centenaire de la LNH, célébré cette année.

«On aurait bien aimé avoir un match à l'extérieur mais on n'a pas réussi à l'avoir, a-t-il affirmé, lundi. On va continuer à essayer.»

Molson a assuré que la LNH était aussi intéressée à tenir un événement du genre dans la métropole, mais le même vieil écueil revient toujours.

«La volonté est là des deux bords, a-t-il souligné. La ligue aimerait bien le faire, mais ça prend un site. On n'a pas trouvé le bon site pour an avoir une. On va continuer à travailler.»

Optimiste à propos de Price

Geoff Molson a aussi donné des nouvelles du gardien Carey Price, tenu à l’écart du jeu depuis quelques jours par une mystérieuse blessure.

«Je pense qu'il va de mieux en mieux, a-t-il expliqué. Sa blessure au bas du corps s'améliore. Je l'ai croisé samedi soir et il était de bonne humeur et je pense qu'il n'est pas loin d'être prêt à revenir.»

