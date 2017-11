Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 12 novembre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

New Jersey 7 – CHICAGO 5 ( à voir dans la vidéo ci-dessus )

– CHICAGO 5 ( ) Edmonton 1 – WASHINGTON 2 (tirs de barrage)

(tirs de barrage) Tampa Bay 2 – ANAHEIM 1

– ANAHEIM 1 San Jose 2 – LOS ANGELES 1

Premier tour du chapeau pour Wood

Miles Wood (3B, 1A) a réussi le premier tour du chapeau de sa carrière alors que les Devils ont comblé un déficit de 4-1 pour défaire les Blackhawks et porter leur fiche à 11-4-2 cette saison.

Les Devils ont comblé un déficit d’au moins trois buts pour remporter une partie en temps réglementaire pour la première fois depuis avril 2006 face aux Canadiens, selon Elias Sports. L’équipe a également marqué au moins sept buts à l’étranger pour la première fois depuis novembre 2008 face au Lightning.

Les Devils et les Blackhawks ont marqué au total six buts en première période. Il s’agit de la septième fois cette saison que deux formations marquent six filets ou plus en première période. Sept buts avaient été marqués entre les Maple Leafs et les Rangers, le 7 octobre dernier.

Nico Hischier, le premier choix au dernier repêchage, a obtenu au moins trois points dans une deuxième partie cette saison. Avec 14 points, il est au deuxième rang du classement des pointeurs chez les recrues. Clayton Keller, des Coyotes, est au premier rang, avec 17 points.

Kucherov atteint la trentaine

L’attaquant du Lightning Nikita Kucherov a obtenu une aide face aux Ducks pour être le deuxième joueur à atteindre le plateau des 30 points cette saison, après son coéquipier Steven Stamkos.

De plus, le Lightning a porté sa fiche à 14-2-2 pour devenir le première équipe à atteindre le plateau des 30 points au classement général.

Voyage parfait pour le Lightning - TVA Sports

Stamkos (31 points) et Kucherov (30 points) sont devenus la troisième paire de coéquipiers en 21 ans à amasser 30 points ou plus avant la 20e partie de leur équipe, selon Elias Sports. Daniel Alfredsson, Jason Spezza et Dany Heatley (Sénateurs, 2005-2006) ainsi que Peter Forsberg et Simon Gagné (Flyers, 2005-2006) avaient également réalisé l’exploit.

Avec sa victoire contre les Ducks, le Lightning a ainsi remporté une sixième victoire consécutive à l’étranger, à un gain du record d’organisation (janvier à février 2007).

Matchs de lundi

Dallas @ Caroline (19h00) À TVA SPORTS

St. Louis @ Calgary (21h00)

Séquences en jeu

L’attaquant des Stars Alexander Radulov tentera de porter à huit son nombre de matchs consécutifs avec au moins un point (10 points en sept matchs). Il pourra réaliser l’exploit pour la deuxième fois de sa carrière.

Les attaquants des Flames Johnny Gaudreau et Sean Monahan tenteront d’inscrire au moins un point dans un septième match consécutif face aux Blues.