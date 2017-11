Les Voltigeurs «ne paient pas le prix»

Panne dans le système récemment chez les Voltigeurs de Drummondville.

Les Voltigeurs, une des équipes les plus surprenantes du début de la saison de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), n’ont gagné que deux matchs à leurs sept derniers affrontements et ont quelque peu glissé au classement.

La troupe de Dominique Ducharme figure désormais au huitième rang du classement général en vertu d’un dossier de 12-7-2, bon pour une récolte de 26 points.

Il faudrait ne pas s’enliser du côté de Drummondville, mais l’heure n’est aucunement à la panique, surtout que les Voltigeurs ont gagné leur dernier match 7-4 contre les Foreurs de Val-d’Or, samedi. L’analyse des experts Mikaël Lalancette et Steven Finn à l’émission Magazine LHJMQ, à voir dans la vidéo ci-dessus.

Le commentaire de Steven Finn

«Fallait s’attendre à ce que ça revienne à la normale, et c’est là où on en est. C’est plus positif que négatif ce qui se passe actuellement à Drummondville.»

Le commentaire de Mikaël Lalancette

«La production est un peu à la baisse chez les vétérans, mais on a vu contre Val-d’Or que d’autres joueurs ont pris le relais.»