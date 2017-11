Les destins de Selanne et de Kariya éternellement liés

Teemu Selanne et Paul Kariya, anciennes gloires des Ducks d’Anaheim – nommés les Mighty Ducks pendant l’essentiel de leurs belles années ensemble -, ont été intronisés ensemble au Temple de la renommée du hockey, lundi dans le cadre de la cérémonie officielle à Toronto.

Selanne et Kariya n’ont pas tari d’éloges l’un envers l’autre lors de leurs discours respectifs. En plus de faire la pluie et le beau temps en Californie pendant les années 2000, le Finlandais et le Canadien ont développé d’indélébiles liens d’amitié.

«Steve Rucchin fut mon centre pendant neuf saisons. Merci d’avoir fait tout ce que je ne pouvais pas faire sur la glace, comme l’échec-avant, le repli défensif, aller dans les coins ou bien jouer défensivement», a blagué Kariya au sujet d’un autre ancien coéquipier avant de procéder au remerciement que tous attendaient.

«Et Teemu, je ne serais pas ici ce soir si je n’avais pas eu la chance de jouer avec toi, a-t-il poursuivi en s’adressant à un Teemu Selanne fort attentif. Nous serons toujours frères, dans cette vie et lors de la prochaine.»

Comme Kariya, Selanne a pris le temps de lancer une petite flèche amicale à Rucchin, présent dans l’audience.

«Steve Rucchin a mal au dos après avoir transporté Kariya et moi pendant toutes ces années», a rigolé le «Finnish Flash», à la retraite depuis seulement 2014 au bout d’une carrière prolifique de 21 saisons avant de s'adresser à Kariya.

«S’il y a un gars que je dois remercier ici, c’est Paul Kariya, a conclu Selanne dans son discours. De loin le meilleur joueur avec lequel j’ai joué. J’ai tant appris de toi, même si je blaguais toujours que la moitié de mon salaire me payait pour le hockey et l’autre était pour te faire avoir l’air d’une personne normale.



«Tu as été si bon pour moi, toi et ta famille aussi.»

En plus de Selanne et de Kariya, les anciens attaquants Dave Andreychuk et Mike Recchi ont également été intronisés au Temple.