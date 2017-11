Les Chiefs libèrent Roy Miller

Les Chiefs de Kansas City ont libéré le joueur de ligne défensive Roy Miller, lundi, deux jours après qu’il ait été accusé de violence conjugale.

Selon le rapport de police, Miller aurait laissé sa conjointe au zoo de Jacksonville.

Lorsque les deux se sont retrouvés à la maison, une dispute aurait éclaté et le joueur de 6 pi 1 po et 300 lb l’aurait agrippé par les cheveux en plus de la pousser.

Il a également lancé son téléphone dans la toilette et tentait de l’empêcher d’appeler la police.

Cette année, le joueur de 30 ans a réussi six plaqués.