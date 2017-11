Les Canadiens dévoilent bientôt leur chandail de la Classique 100 LNH

Les Canadiens de Montréal dévoileront mardi leur uniforme spécial pour le match extérieur de la Classique 100 LNH contre les Sénateurs, prévu le 16 décembre prochain à la Place TD d’Ottawa.

En attendant, la CH a titillé le partisan en publiant lundi sur Twitter des images dudit uniforme et on croit déceler que le logo ressemblera vraisemblablement au logo régulier de l’équipe. Autrement, il appert que la couleur bleue prendra une place prépondérante sur le gilet.

Les Sénateurs présenteront également leur chandail mardi. La rencontre célébrera le 100e anniversaire des tous premiers matchs de l’histoire de la LNH, disputés entre les Sénateurs et les Canadiens, ainsi qu’entre les Wanderers de Montréal et les Arenas de Toronto, le 9 décembre 2017. La partie intègre également les festivités du 150e anniversaire du Canada.

FYI: The #Sens #NHL100 Classic jersey is set to be unveiled tomorrow. pic.twitter.com/QWnJKpXHZF