Le Rouge et Or rafle tout

Le quart-arrière Hugo Richard, le joueur de ligne défensive Mathieu Betts et le botteur, David Côté, tous du Rouge et Or de l’Université Laval, ont été choisis les athlètes-étudiants par excellence de la dernière semaine dans le Réseau du sport étudiant du Québec RSEQ), lundi.

Les trois hommes ont permis à leur formation de remporter la Coupe Dunsmore aux dépens des Carabins de l’Université de Montréal, samedi, en vertu d’un gain de 25-22 au PEPS.

Richard a complété 21 de ses 29 passes pour un total de 225 verges et deux touchés, en plus de récolter 59 verges au sol. Pour sa part, Betts a réussi deux sacs du quart et saisi un ballon échappé par l’adversaire. Enfin, Côté a effectué trois placements en quatre tentatives, s’exécutant sur des distances de 29, 34 et 37 verges.

Le Rouge et Or affrontera les Dinos de Calgary lors de la Coupe Mitchell, samedi à 16 h. Le duel sera présenté à la chaîne TVA Sports.