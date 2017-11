«Le modèle d’affaires de la FE n’est toujours pas viable» - François Dumontier

En entrevue au Journal de Montréal en mars 2015, François Dumontier avait déclaré que le modèle d’affaires de la Formule électrique (FE) n’était pas viable pour un promoteur de courses automobiles.

Plus de deux ans plus tard, et à l’aube de la saison 4 du championnat qui s’amorcera le mois prochain à Hong Kong, son discours n’a pas changé.

«J’ai étudié le dossier quand il a été question de la venue de la FE à Montréal, explique-t-il. À l’époque, certains de ses représentants s’étaient d’ailleurs déplacés au circuit Gilles-Villeneuve pour tâter le terrain.»

À l’insistance de Denis Coderre, ni le tracé de l’île Notre-Dame ni les services de Dumontier - à qui on a préféré evenko - n’ont été retenus.

On connaît la suite. Les deux courses de FE se sont déroulées au centre-ville en juillet dernier non sans les controverses créées par les entraves à la circulation, la colère des commerçants et la popularité mitigée de l’événement dont les pertes d’opération atteindraient les 20 millions $.

«Moi, en tant que promoteur, c’était un pari trop risqué compte tenu des montants exigés, prétend Dumontier. Et aujourd’hui, je dois encore constater que le modèle d’affaires de la FE n’est toujours pas viable.»

Prêt à discuter avec la nouvelle mairesse

Ceci étant dit, Dumontier reste à l’écoute dans le dossier de la FE.

«Je tiens, d’entrée de jeu, à féliciter la nouvelle mairesse pour son élection, affirme le promoteur du Grand Prix du Canada. Elle a mené une bonne campagne électorale. Les citoyens de Montréal voulaient du renouveau.»

«J’ai hâte de collaborer avec elle et sa nouvelle équipe. Quant à la FE, si elle souhaite discuter du dossier avec moi, je suis très ouvert à trouver des solutions pour l’avenir de la course et la conseiller sur ce qui devrait être fait.»

Valérie Plante a dit à plusieurs reprises depuis sa victoire qu’elle entendait respecter le contrat qui lie la FE et Montréal pour les deux prochaines années, tout en souhaitant que l’événement soit déplacé au circuit Gilles-Villeneuve.

Dumontier lui fera comprendre, on suppose, que cette avenue est impossible en raison des travaux d’infrastructure qui transformeront le site en véritable chantier l’été prochain.

«Mais, conclut-il, j’ai peut-être une alternative à lui suggérer.»

Lire un autre endroit pour organiser la course à Montréal. Un dossier à suivre.