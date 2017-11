La fin pour Carlos Beltran

Le vétéran Carlos Beltran a annoncé sa retraite du baseball, lundi, après avoir remporté la Série mondiale avec les Astros de Houston cet automne.

L’homme de 40 ans a révélé ses intentions sur le site Player’s Tribune en avant-midi.

«Au début de l’année, j’étais à Houston pendant que ma famille se trouvait à New York et c’était la première fois que nous étions éloignés durant plusieurs mois. J’ai dit à ma femme que tous me manquaient et que je voulais être avec eux, a-t-il admis. Donc, j’ai vraiment envisagé la retraite. Je souhaitais d’aller à la Série mondiale et de la gagner afin de terminer sur une note heureuse.»

En 2017, Beltran a conservé une moyenne au bâton de ,231, totalisant 14 circuits et 51 points produits. En carrière, il a cogné 435 longues balles et fait marquer 1587 points en 2586 joutes du calendrier régulier, frappant pour ,279. Celui qui fut invité neuf fois à la classique des étoiles du baseball majeur compte trois Gants dorés et deux Bâtons d’argent à son actif.