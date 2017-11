Kristopher Letang s’approche d’un intéressant plateau.

Si tout va bien, il dépassera la saison prochaine le record de Brooks Orpik pour le plus grand nombre de matchs joués par un défenseur des Penguins.

Son compteur affiche maintenant 622, comparativement à 703 pour Orpik.

Letang est bien fier de ce fait d’armes.

«C’est spécial. J’ai la chance d’être dans une superbe organisation avec Mario Lemieux comme propriétaire et des coéquipiers comme Sidney Crosby et Evgeni Malkin. Chaque joueur de la LNH aimerait passer toute sa carrière avec une seule équipe, mais c’est plus difficile dans l’ère du plafond salarial, a-t-il indiqué dans sa chronique hebdomadaire à l’émission #LavoieDubé, lundi, sur les ondes de TVA Sports.

«J’aurais aimé atteindre ce plateau plus rapidement, mais les blessures ont créé des embûches», a ajouté Letang, qui espère passer toute sa carrière à Pittsburgh.

Par ailleurs, il a également parlé du calendrier plus favorable qui attend les Penguins prochainement et donné son opinion sur les bagarres et l’impact de l’arrivée de l’homme fort Ryan Reaves.

