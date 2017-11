Judge et Bellinger sont les recrues de l’année

Aaron Judge des Yankees de New York et Cody Bellinger des Dodgers de Los Angeles ont respectivement reçu le titre de recrue de l’année dans la Ligue américaine et nationale de baseball, lundi.

Judge a été élu de façon unanime. Le géant de 6pi 7po a connu une première saison exceptionnelle dans les Majeures. L’Américain de 25 ans a établi un record pour le plus de coups de circuit en une saison pour un joueur recrue avec un total de 52 longues balles.

Parmi ses coups de canon, le joueur des Yankees a frappé la plus longue balle des Ligues majeures cette saison avec une claque de 495 pieds. Judge s’est également démarqué en soutirant pas moins de 127 buts sur balle, ce qui représente aussi un record de la MLB.

Il est également le premier joueur recrue de l’histoire à remporter le prestigieux concours de circuits. Le voltigeur a aussi affiché un pourcentage de présence sur les buts de ,422, ce qui représente un sommet pour une recrue depuis Minnie

Minoso en 1951. Au terme de sa première campagne, il aura produit un impressionnant total de 114 points en plus de maintenir une moyenne au bâton de ,284.

Judge a devancé au final le voltigeur des Red Sox de Boston Andrew Benintendi et le voltigeur des Orioles de Baltimore Trey Mancini.

Le joyau des Bombardiers du Bronx est également en nomination pour le titre de joueur le plus utile à son équipe dans l’Américaine.

De son côté, Bellinger a grandement contribué aux succès des Dodgers. Le joueur de premier but a aidé la formation californienne à maintenir un dossier de 89-38 lorsqu’il était dans l’alignement partant tandis que l’équipe a présenté une piètre fiche de 15-20 sans ce dernier. L’Américain de 22 ans a conclu sa première campagne dans les Majeures avec une récolte de 97 points produits et 39 longues balles.

Il s’agit d’une deuxième saison d’affilée où un joueur des Dodgers est couronné recrue de l’année. C’est le joueur d’arrêt-court Corey Seager qui avait remporté les grands honneurs la saison dernière.

Le joueur de premier but des Pirates de Pittsburgh Josh Bell et l’arrêt-court des Cardinals de St-Louis Paul DeJong étaient les autres finalistes.