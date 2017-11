Deux fans des 49ers se font tatouer «0-16» dans l’espoir de mettre fin à la série de défaites de leur équipe favorite...et ça fonctionne!

Les 49ers de San Francisco ont eu un début de saison catastrophique, pire encore que celui du Canadien de Montréal.

Avec une fiche de 0 victoire et 9 défaites à leurs 9 premières parties, on peut d’ores et déjà parler d’une saison à oublier.

En fait, il faudrait plus qu’un miracle pour que la formation de la Bay Area se fraye un chemin jusqu’en séries éliminatoires.

Néanmoins, l’équipe peut compter sur le soutien indéfectible de partisans passionnés.

Vendredi dernier, une émission de radio locale a encouragé deux d’entre eux à se faire tatouer le logo du club juste au-dessus de l’inscription «0-16», comme dans 0 victoire et 16 défaites.

L’idée derrière cela? Conjurer le mauvais sort et espérer que les Dieux du football accordent enfin une victoire aux Niners.

Making history with 0-16 #49er tattoos pic.twitter.com/h3iBCyVXf0 — Kevin Klein LIVE (@KevinKleinLIVE) 10 novembre 2017

Et bien, croyez-le ou non, mais cela a fonctionné!

Deux jours plus tard, les 49ers ont pris la mesure des Giants de New York par la marque de 31 à 21, rendant du même coup les beaux tatouages de ces messieurs complètement obsolètes.

À moins qu’ils ne servent encore pour l’an prochain...