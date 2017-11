Des textos sur le terrain pendant un match? Pourquoi pas!

Publié aujourd'hui à 12h24

Mis à jour aujourd'hui à 12h29

Chapeau aux équipes de basketball du Rouge et Or!

Dans le but de sensibiliser la population aux dangers du ‘«texting»’ au volant, les joueurs et joueuses des équipes de basket de l’Université Laval ont décidé de faire équipe avec la SAAQ.

Hier, avant le match d’ouverture locale contre Concordia, ils ont lancé ceci.

Cette saison, lors de chacun des matchs locaux du Rouge et Or cette saison, on diffusera cette pub sur écran géant en plus de rappeler aux gens de garder la tête haute, autant sur le court que sur la route.

Le concept est génial et le message bien senti.

Chapeau au duo SAAQ-Rouge et Or. Un alley-oop réussi.