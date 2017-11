David Schlemko sur la patinoire

Le défenseur des Canadiens de Montréal David Schlemko s’approche d’une participation à une séance d’entraînement avec ses coéquipiers, car il a foulé la glace en compagnie de l’instructeur responsable du conditionnement physique, Pierre Allard, lundi matin.

Acquis pendant l’entre-saison, le gaucher de 30 ans a été blessé à la main droite au premier jour du camp d’entraînement, en septembre. Il a été opéré à la main droite le 18 octobre dernier, intervention qui nécessitait une convalescence de trois à quatre semaines.

Mathématiquement, il serait en voie de rejoindre ses coéquipiers au cours des prochains jours.

David Schlemko patine avec Pierre Allard ce matin à Brossard. / David Schlemko is skating with Pierre Allard this morning in Brossard. #GoHabsGo