David Krejci proche d’un retour, Brad Marchand pourrait être à l’écart

L’attaquant des Bruins de Boston David Krejci a mentionné lundi qu’il accompagnera ses coéquipiers lors d’un voyage en Californie cette semaine et qu’il souhaite renouer avec l’action à cette occasion.

Toutefois, la formation du Massachusetts pourrait se passer des joueurs d’avant Brad Marchand et Anders Bjork, qui ont été blessés pendant le match de samedi contre les Maple Leafs de Toronto, aux dires de leur entraîneur-chef Bruce Cassidy.

N’ayant pas identifié une date exacte quant à son retour au jeu, Krejci est absent de la compétition depuis le 19 octobre à cause de problèmes dorsaux. Cette saison, il a inscrit un but et cinq mentions d’aide en six parties.

Marchand et Bjork n’ont pas fait le périple avec les autres porte-couleurs des Bruins, mais ils ont des chances de prendre part au duel de mercredi face aux Ducks d’Anaheim. Le premier a raté deux rencontres au cours des derniers jours en raison d’une commotion cérébrale. Le second a encaissé une mise en échec de Matt Martin, samedi, ce qui pourrait être la cause de ses problèmes.