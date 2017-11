Coupe Dunsmore: la coupe des Clichés

Publié aujourd'hui à 12h09

Mis à jouraujourd'hui à 12h18

Un autre spectacle incroyable. Un autre scénario hollywoodien. Une autre démonstration de l’ampleur de ces deux grandes organisations. Une finale rêvée, qui a toutefois confirmé la plupart des clichés du football. Autant je déteste les clichés du sport, autant ils se confirment souvent dans les plus grands moments sportifs.

Une finale ne peut pas être complètement différente de la saison régulière qui l’a précédée. La rencontre de samedi était un microclimat de la campagne 2017. Un Rouge et Or bien plus confiant, égal, méthodique et efficace que son homologue montréalais.

Du premier au dernier match de la saison, le Rouge et Or a progressé. La machine était parfaitement huilée en entrant dans l’après-saison. L’attaque fonctionnait à plein régime tant au sol que par la passe. Le quart-arrière était en pleine possession de ses moyens. La défense avait corrigé les petites lacunes du début de saison en voie de devenir l’unité la plus étanche au pays.

À l’inverse, les Carabins cherchaient leur identité depuis un mois. Les performances étaient inégales à chaque strate de l’équipe et le pivot était dans une quête identitaire inquiétante.

Samedi, le début de match de l’attaque lavalloise a été quasi-parfait. Sans leur grande résilience et leur propension aux miracles, les Carabins auraient été sortis du match avant même la pause de la mi-temps.

Sans vouloir m’acharner sur mon cas (puisque sa carrière est terminée et que les prochaines semaines risquent d’être un peu déprimantes – je parle en connaissance de cause), la prestation trop inégale du quart-arrière des Bleus a été insuffisante pour espérer soulever le trophée. D’autant plus que sa blessure au bras a amputé le plan de match de son équipe.

Encore des clichés

Si vous aviez écouté certains des reportages du football universitaire cette saison, vous avez probablement fait une écœurantite à mes allusions quant à l’importance du positionnement sur le terrain et de la protection du ballon. Là encore, je n’ai pas le choix de m’incliner au dit cliché.

L’unité de bottés de dégagement du Rouge et Or a nettement dominé l’adversaire, et un revirement crucial par leur tertiaire a pratiquement scellé l’issue de la rencontre.

Finalement, ce qui est peut-être le dicton le plus galvaudé du football s’est encore une fois concrétisé. La bataille des tranchées s’est soldée par une domination en règle des hommes de Glen Constantin. Même amochée, la ligne à l’attaque de Québec en a fait suffisamment pour offrir une prestation équilibrée (225 verges terrestres et 225 verges aériennes). Et lorsque la ligne offensive des Carabins pouvait se ressaisir sur la dernière série du match, elle a été pénalisée trois fois consécutives pour se sortir de la zone de placement.

Défensivement, le meilleur joueur de ligne au pays, Mathieu Betts, a disputé son meilleur match de la saison. Il a à lui seul fait avorter toutes les tentatives de le ralentir et, par le fait même, le plan de match de l’attaque adverse.

Et la 3e équipe dans tout ça

Comme si le match ne ressemblait pas suffisamment au reste de la saison, on a eu droit à un autre spectacle du groupe d’officiels. Ces derniers veulent bien paraître. Ils ne veulent pas rien manquer. Si bien qu’au lieu d’être effacés, ils deviennent des acteurs de premier plan du match.

La seule hypersensibilité des zébrés devrait être quant à la protection et la sécurité des joueurs. Là aussi, j’ai vu beaucoup trop de flashbacks des derniers mois...

Le souhait de laisser les mouchoirs venir à eux est complètement remplacé par la recherche active d’actions à pénaliser. Comprenez-moi bien, l’arbitrage a été défavorable envers les deux équipes, mais la fréquence orangée a constamment ralenti le match tout en laissant entraîneurs, amateurs, et analystes complètement bouche-bée.

Dans tout ça, j’en oublie le plus important; une centaine d’étudiants-athlètes amateurs et d’entraîneurs nous ont offert 3 heures trente de spectacle de grande qualité, tout en donnant une visibilité incomparable partout au Québec à une discipline et à une ligue qui en a besoin plus que jamais. Chapeau !

PS. J’en ai parlé en ondes samedi, mais il faut absolument remplacer la Coupe Dunsmore. Tant d’un point de vue esthétique que d’un point de vue historique, l’emblème de la suprématie au football québécois est révolu. Le trophée à l’air de l’intérieur d’une grosse station-wagon 1992, et le nom rend hommage à un ancien de l’Université Queen’s du début du siècle dernier. On est prêts pour La Coupe Tom Allen, Jacques Dussault, Bruce Coulter...même La Vleminckx au pire... en autant qu’on rende hommage au football québécois.