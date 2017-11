Antti Niemi retourne au ballottage

Les Panthers de la Floride ont soumis au ballottage lundi le nom du gardien Antti Niemi.

L’expert hockey de la chaîne TVA Sports, Renaud Lavoie, a confirmé le tout en journée.

Par conséquent, les autres équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) pourront le réclamer d’ici mardi midi. S’il ne trouve pas preneur, il pourra être rétrogradé au club-école des Panthers situé à Springfield.

Niemi connaît une campagne misérable, ayant échappé ses quatre décisions. D’ailleurs, le vétéran avait été offert aux formations de la LNH par les Penguins de Pittsburgh – avec qui il a amorcé la saison – et la Floride l’a choisi au ballottage le 24 octobre.

Gagnant de la Coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago en 2010, le Finlandais a maintenu une moyenne de buts alloués de 6-74 et un taux d’efficacité de ,822.

De bonnes nouvelles pour Mathieu Perreault?

L’attaquant des Jets de Winnipeg Mathieu Perreault pourrait revenir au jeu bientôt, car l’organisation manitobaine a cédé lundi l’ailier gauche Brendan Lemieux à son club-école de la Ligue américaine (LAH).

Perreault, 29 ans, est touché au genou et n’a pas joué depuis le 14 octobre. Le Québécois a bloqué un tir lors d’une joute face aux Hurricanes de la Caroline; peu après, son entraîneur-chef Paul Maurice a précisé qu’il allait rater quatre semaines d’activités. Cette saison, il a récolté un but et deux mentions d’aide en cinq matchs.

De son côté, Brendan Lemieux – fils de l’ancien joueur du Canadien de Montréal Claude Lemieux – a disputé les sept premières rencontres de sa carrière dans la Ligue nationale cet automne. Il a inscrit un but et passé 19 minutes au cachot. Avec le Moose du Manitoba, dans la LAH, l’ailier a amassé cinq points, dont trois filets, en quatre affrontements.

Un défenseur de plus pour les Flyers

Les Flyers de Philadelphie ont rappelé le défenseur Mark Alt de leur filiale de Lehigh Valley, dans la Ligue américaine de hockey (LAH), lundi.

Alt accompagnera ainsi les autres joueurs du grand club lors d’un voyage au Minnesota et à Winnipeg cette semaine.

Le natif de St. Paul et ancien porte-couleurs de l’Université du Minnesota a été blanchi au cours de ses quatre rencontres chez les Flyers cette saison. Il a cependant inscrit deux buts et quatre mentions d’aide en 11 joutes de la LAH, tout en conservant un différentiel de +4.

Mouvement de joueurs chez le Lightning

Le Lightning de Tampa Bay a rétrogradé le gardien Connor Ingram et le défenseur Matthew Spencer au Crunch de Syracuse, dans la Ligue américaine de hockey, (LAH).

Ingram et Spencer n’ont cependant disputé aucune rencontre avec le Lightning durant leur passage.

En six parties cette saison avec le Crunch, le premier d'entre eux affiche un dossier de 1-3-0, une moyenne de buts alloués de 3,36 et un taux d’efficacité de ,860.

Le gardien de 20 ans a également joué trois rencontres avec le Thunder d’Adirondack dans la Premier AA Hockey League (ECHL) cette année. Il montre une fiche de 2-0-1, une moyenne de 1,30 et un taux de ,960.

De son côté, Spencer n’a obtenu aucun point en deux parties cette saison avec la filiale du Lightning. L’arrière a aussi disputé trois joutes avec le Thunder et a été blanchi.

Par ailleurs, la formation floridienne a cédé le gardien Nicola Riopel dans l'ECHL. Le Québécois de 28 ans n’a pris part à aucun match avec le Crunch.

En neuf parties cette saison dans l'ECHL, Riopel présente un dossier de 4-4-0 avec une moyenne de 3,91 et un taux de ,871.

Nikolay Kulemin absent pour longtemps

L’attaquant des Islanders de New York Nikolay Kulemin a subi une opération au haut du corps et devra s’absenter pour une période de six mois.

C’est ce qu’a confirmé le compte Twitter des Islanders, lundi.

Kulemin a été blessé mardi dernier après avoir encaissé une sévère mise en échec du défenseur des Oilers d’Edmonton Eric Gryba.

Le Russe avait quitté la rencontre et n’a pas patiné depuis.

En 13 parties cette saison, le joueur de 31 ans a récolté trois points, dont un but.

Pour pallier l’absence de Kulemin, les Islanders avaient déjà rappelé l’attaquant Joshua Ho-Sang des Sound Tigers de Bridgeport, dans la Ligue américaine. Celui-ci a d'ailleurs inscrit un but à son retour dans la formation new-yorkaise, samedi.