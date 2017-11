Voyage parfait pour le Lightning

Le Lightning de Tampa Bay a terminé son périple en Californie avec une troisième victoire en autant de matchs, cette fois-ci au compte de 2-1 face aux Ducks, dimanche au Honda Center d’Anaheim.

Il s’agit du fait même d’une quatrième victoire d’affilée pour la troupe de Jon Cooper.

Le gardien du Lightning Andrei Vasilevskiy n’a cédé qu’à une reprise sur 29 lancers. Le Russe a ainsi signé une 13e victoire cette saison, ce qui représente un sommet chez les gardiens dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le premier trio de Tampa Bay composé de Nikita Kucherov, Vladislav Namestnikov et Steven Stamkos s’est une fois de plus illustré. Namestnikov a récolté le but tandis que ses compagnons de trio ont chacun amassé une mention d’aide.

C’est finalement l’attaquant J.T. Brown qui a inscrit le but vainqueur lors du troisième vingt.

Du côté des Ducks, Jakob Silfverberg a été l’unique buteur pour les favoris locaux.

Devant le filet, John Gibson a réalisé 35 arrêts.