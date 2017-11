Trois touchés pour DeMarco Murray

DeMarco Murray a inscrit trois touchés, dont celui qui a fait la différence pour les Titans du Tennessee au quatrième quart, dans une victoire de 24-20 face aux Bengals de Cincinnati, dimanche à Nashville.

Murray a traversé deux fois la ligne des buts au sol et capté une passe de sept verges de Marcus Mariota pour le touché, en fin de rencontre.

Le quart-arrière des Titans (6-3) a complété 25 de ses 44 passes pour 264 verges, un touché et une interception.

Du côté des Bengals (3-6), Andy Dalton a rejoint ses receveurs 20 fois en 35 tentatives pour 265 verges et deux majeurs. Brandon LaFell et A.J. Green, ce dernier sur un jeu de 70 verges, ont atteint la zone des buts.

Joe Mixon a également ajouté six points au tableau à l’aide d’une course, dans une cause perdante.

Le secondeur des Bengals Vontaze Burfict a été expulsé de la rencontre après être entré volontairement en contact avec un officiel.