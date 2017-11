Tessa Virtue et Scott Moir décorés d’or en danse

Le couple canadien composé de Tessa Virtue et Scott Moir a remporté la médaille d’or en danse dimanche, lors du Trophée NHK de patinage artistique, la quatrième étape du circuit du Grand Prix de l’ISU, à Osaka au Japon.

Le duo a dominé ses concurrents en récoltant 198,64 points. Les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (188,35) et les Italiens Anna Cappellini et Luca Lanotte (186,56) ont complété le podium.

«Nous voulions vraiment venir ici cette semaine et avoir un peu plus de vitesse et de puissance dans nos deux programmes, a dit Moir. Je crois que nous avons réussi cela.»

Malgré tout, les vainqueurs ne sont pas totalement satisfaits de leur prestation.

«Il y a eu quelques erreurs techniques dans les deux programmes et cela nous a coûté quelques points. Nous n’en sommes pas super heureux.»

Le prochain Grand Prix aura lieu du 17 au 19 novembre à Grenoble, en France.